Verdächtiger Gegenstand gefunden: Bahnhof Südkreuz gesperrt

Berlin. Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes ist der Bahnhof Südkreuz am Samstagnachmittag gesperrt worden. Das teilten die Deutsche Bahn und die Bundespolizei per Twitter mit. Fernverkehrszüge würden innerhalb Berlins umgeleitet, der Halt Berlin Südkreuz entfalle, Verspätungen seien möglich, so die Bahn.

Die Bundespolizei teilte auf Twitter mit: "Derzeit finden Einsatzmaßnahmen zwischen den S-Bahnhöfen Yorckstraße und Südkreuz statt. Es wurde ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden und der Bereich gesperrt. Spezialkräfte sind vor Ort."

