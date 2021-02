Tierparks in Brandenburg freuen sich über anstehende Öffnung

Schorfheide/Cottbus. Mehrere Tier- und Wildparks in Brandenburg fiebern der Wiedereröffnung am Montag entgegen. "Freudige Überraschung! Es geht wieder los!" schrieb der Wildpark Schorfheide auf seiner Internetseite. "Für uns bedeutet das jetzt übers Wochenende noch eine ganze Menge an Vorberatung, damit am Montag alles für Euch perfekt ist." Der Tierpark Cottbus schrieb: "Liebe Besucher, wir freuen uns, dass der Tierpark ab Montag, den 15. Februar wieder für Sie geöffnet ist!" Auch der Tierpark Senftenberg begrüßte die Besucher schon auf seiner Internetseite. Zoos, Tier- und Wildparks dürfen in der Corona-Pandemie ab 15. Februar wieder aufmachen - aber nur in Außenanlagen. FFP2- oder OP-Masken sind beim Besuch Pflicht.

© dpa-infocom, dpa:210213-99-425226/2