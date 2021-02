Berlin: McFit öffnet Outdoor-Fitnessstudio

Die Fitnessstudio-Kette McFit bietet wieder Trainingsmöglichkeiten an. Auch in Berlin kommt es zur Öffnung.

Die Fitnessstudios in Deutschland sind wegen der Corona-Pandemie weiter geschlossen. Deshalb hat eine große Fitnessstudio-Kette das Gym nach draußen verlegt. An mehreren Standorten in Deutschland ist nun Individualtraining unter freiem Himmel möglich.

Berlin. Die Fitnessstudio-Kette McFit bietet ab Sonnabend wieder Trainingsmöglichkeiten an. Das sagte Rainer Schaller, Chef der RSG Group, zu der McFit gehört, in der Online-Talkshow „19 – die DUB Chefvisite“. Dazu werden Geräte auf die eigens angemieteten Parkplätze vor ausgewählten Studios gebracht und auf einer Fläche von jeweils 200 bis 300 Quadratmetern aufgestellt. Aktuell gibt es zehn solcher Outdoorstudios in Deutschland – auch in Berlin an der Romain-Rolland-Straße 32 (Pankow).

„Nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass Fitness für die Gesundheit der Menschen elementar wichtig ist. Nach 15 Wochen im zweiten Lockdown müssen sich die Menschen wieder bewegen und Fitness als Sportart Nummer 1 betreiben – und das in einem sicheren und verantwortungsvollen Umfeld im Umgang mit dem Virus“, begründet Schaller die Entscheidung.

Mehrere Menschen trainieren in einem Zelt vor einem Fitnessstudio.

Foto: Fabian Sommer/dpa

McFit in Berlin: Hygienekonzept mit dem Infektiologen Prof. Zastrow

Mit dem Infektiologen Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow sei ein Hygienekonzept entwickelt worden. Um Ansammlungen zu verhindern, können sich die Mitglieder ausschließlich vorab und online für einen 45-minütigen Trainings-Slot anmelden. Nach der Einheit werden die Geräte 15 Minuten lang desinfiziert, ehe neue Kunden kommen. „Bei Beachtung und Einhaltung der obengenannten Funktions- und Organisationsabläufe ist eine Weiterverbreitung von Coronaviren ausgeschlossen“, so Zastrow.

Die Outdoorstudios von McFit werden an diesem Sonnabend in Berlin, Hamburg, Bremen, Rostock, Braunschweig, Mannheim, Wiesbaden, Mainz, Magdeburg und Neunkirchen errichtet und um 13 Uhr in Betrieb genommen. Öffnungszeit sei täglich von 6 bis 22 Uhr, wo keine Sperrstunde herrscht. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen habe McFit, so Schaller, aufgrund der aktuellen Rechtslage auf Outdoorstudios verzichtet.

Im Videocast „19 – die DUB Chefvisite“ diskutieren der Verleger Jens de Buhr und Professor Jochen Werner, Chef des Essener Universitätsklinikums, täglich die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise und ihre medizinischen und wirtschaftlichen Aspekte.