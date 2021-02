Brandenburg startet Impfung mit Präparat von Astrazeneca

Potsdam. Die Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca beginnen in Brandenburg am Mittwoch nächster Woche. Weil er nur für unter 65-Jährige empfohlen wird, können über 80-Jährige nach wie vor keine Impftermine bekommen. Der Grund seien die weiter geringen Mengen der Impfstoffe von Biontech und Moderna, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit.

Sobald davon genug Impfdosen verfügbar seien, werde es wieder Termine für über 80-Jährige geben. Dabei sollten die Bürger bevorzugt behandelt werden, deren Impftermine im Januar wegen unerwarteter Lieferverzögerungen verschoben werden mussten. Sie würden telefonisch kontaktiert. Rund 9000 Termine waren zunächst abgesagt worden.

Der Schutz mit dem Impfstoff von Astrazeneca startet am kommenden Mittwoch (17.2.) in den bisher elf Impfzentren, wie das Ministerium ankündigte. Damit sollten Pflegekräfte in der ambulanten und stationären Altenpflege sowie Personal in medizinischen Einrichtungen geimpft werden, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Sie habe großes Verständnis für die Forderungen nach einer schnellen Impfung von anderen gefährdeten Berufsgruppen wie Polizei, Lehrern, Erziehern und Feuerwehrkräften. Aber: "Leider stehen in dieser Anfangsphase noch nicht die dafür erforderlichen Impfstoffmengen zur Verfügung."

Das Impfzentrum in Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bleibt am kommenden Montag und Dienstag geschlossen. Der Landkreis begründete dies mit der weiter bestehenden Knappheit bei Impfstoffen.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-417149/3