Berliner AfD-Landesverband plant Parteitag für Mitte März

Berlin. Die Berliner AfD plant für Mitte März einen Landesparteitag. Das sagte ein Sprecher des Landesverbandes am Freitag. Der Parteitag soll voraussichtlich am 13. und 14. März mit rund 300 Teilnehmern in Brandenburg stattfinden. Der AfD-Landesvorstand wollte dem Sprecher zufolge am Freitagabend darüber entscheiden. Zuvor hatte rbb24 darüber berichtet.

Zuletzt hatte die Berliner AfD im November einen bereits geplanten Parteitag abgesagt, weil es vonseiten der Behörden Bedenken im Zusammenhang mit dem Brandschutz für den vorgesehenen Saal in Berlin-Kaulsdorf gegeben hatte. Der Landesverband bemüht sich seit längerem, einen Parteitag zu organisieren. Er hatte aber regelmäßig Schwierigkeiten, einen Raum dafür zu finden - unter anderem weil Anbieter an die Partei wegen deren politischer Ausrichtung nicht vermieten wollten.

Der Landesverband wird seit Januar 2020 von einem Notvorstand geführt. Amtierender Vorsitzender ist Nicolaus Fest, der für AfD Abgeordneter des Europaparlaments ist.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-417010/2