Mann von Auto erfasst und gestürzt: Schwer verletzt

Berlin. Ein Fußgänger ist in Berlin-Hellersdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 76-Jährige soll am Donnerstagabend die Janusz-Korczak-Straße überquert haben, wo ihn das Auto einer 19-jährigen Fahrerin erfasste. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt Kopf- und Beinverletzungen. Rettungskräfte brachten den Schwerletzten in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

