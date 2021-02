Berlin Volleys treffen in der Champions League auf Trentino

Berlin. Den Berlin Volleys stehen italienische Wochen bevor. Die Mannschaft trifft im Viertelfinale der Champions-League auf Itas Trentino, ein Spitzenclub in Italien. Wer sich in Hin- und Rückspiel durchsetzt, muss sich im Halbfinale mit dem Sieger des rein italienischen Duells LS Modena gegen Monini Perugia auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale des Europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) in Luxemburg.

"Wir brauchen zwei wirklich gute Tage, um unsere Außenseiterchance gegen Trentino zu nutzen", sagte Kaweh Niroomand. Der Volleys-Manager zeigte sich mit der Auslosung jedoch zufrieden: "Wir können auf Holz klopfen, denn in Anbetracht der anderen möglichen Gegner hat es uns diesmal sicher nicht am allerschlimmsten erwischt." Das Hinspiel findet am 25. Februar in der Max-Schmeling-Halle statt, für das Rückspiel in Italien kommt der 1., 2. oder 3. März infrage.

Itas Trentino ist aktuell Tabellendritter in Italiens Serie A mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Perugia. In der Mannschaft spielt mit Mittelblocker Srecko Lisinac ein alter Bekannter der BR Volleys. Der 28-jährige Serbe spielte 2013 eine Saison lang bei den Berlinern.

Die BR Volleys hatten sich für das Viertelfinale als eine der drei besten zweitplazierten Mannschaften der fünf Gruppen qualifiziert.

