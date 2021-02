Corona-Variante B.1.1.7: Aufnahmestopp im Vivantes Spandau

Berlin. Wieder hat in Berlin die britische Corona-Mutation B.1.1.7. in einem Berliner Krankenhaus zu einem Ausbruch von Covid-19 geführt. Das Vivantes Klinikum Spandau hat die Aufnahme von Patienten außerhalb der Psychiatrie bis zum 25. Februar gestoppt, um die Ausbreitung einzudämmen.

Die Rettungsstelle ist gesperrt und wird nicht mehr angefahren. Bislang hat Vivantes über 55 Infektionen mit der Variante B.1.1.7. berichtet. Unter den infizierten Personen seien 17 Mitarbeiter. Das Virus sei „in verschiedenen Fachbereichen des Hauses nachgewiesen worden, so der städtische Krankenhauskonzern auf seiner Internet-Seite.

Anders als zuletzt im Vivantes Klinikum Humboldt in Reinickendorf wurde das Spandauer Krankenhaus aber nicht unter Quarantäne gestellt, auch eine Pendelquarantäne für Mitarbeitende wie in Reinickendorf wurde nicht verhängt. Nach derzeitigen Erkenntnissen spreche alles dafür, dass das Virus durch einen Patienten mit Reiseanamnese in das Klinikum eingetragen worden sei, so Vivantes. Um das Infektionsgeschehen zu beobachten, gebe es tägliche Schnelltests für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem erhielten sowohl Mitarbeitende wie Patientinnen und Patienten zwei Mal wöchentlich einen PCR-Test.

Spandaus Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU) sagte, die Amtsärztin stehe in engem Austausch mit Vivantes und stimme Maßnahmen ab, um das Ausbruchsgeschehen in den Griff zu bekommen.

