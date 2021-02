Mieter stirbt bei Wohnungsbrand in Oberschöneweide

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 12. Februar.

+++ Mann stirbt bei Wohnungsbrand +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten am Donnerstagnachmittag bei einem Wohnungsbrand in Oberschöneweide eine tote Person. Ein Mieter des Wohnhauses in der Straße An der Wuhlheide nahm gegen 15.35 Uhr Brandgeruch wahr und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Während der Bekämpfung des Feuers in der Hochparterrewohnung wurde eine tote Person gefunden, bei welcher es sich um den 68 Jahre alten Mieter handeln könnte.

Während des Einsatzes mussten die übrigen Bewohner des Hauses das Gebäude verlassen, konnten anschließend aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Weitere Personen wurde nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache übernommen.

+++ Personen retten sich aus brennendem Wohnhaus +++

In der Straße Am Jartz in Lübars brannte am Freitagvormittag ein Wohnhaus. Zwei Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften vor Ort.

#Brand in #Lübars#Am_Jartz brennt ein #EFH in ganzer Ausdehnung. Wir sind mit 32 #Einsätzkräften der #BF und #FF vor Ort. Zwei Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen und sind unverletzt. Die Einsatzleitstelle ist übersichtlich. pic.twitter.com/W8yLI7ANCC — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 12, 2021

+++ Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt +++

Ein Fußgänger wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall in Hellersdorf schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 76-Jährige gegen 18.10 Uhr die Janusz-Korczak-Straße in Richtung Lyonel-Feininger-Straße überquert haben, als er von einem Mazda einer 19-Jährigen erfasst wurde, die mit dem Fahrzeug in Richtung Stendaler Straße fuhr. Der Senior stürzte zu Boden und erlitt Kopf-und Beinverletzungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.