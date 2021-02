Kreditvermittler Smava übernimmt Konkurrenten Finanzcheck

Berlin/Hamburg. Fusion in der Fintech-Branche: Das Konsumentenkredit-Portal Smava will seinen Konkurrenten Finanzcheck übernehmen. Damit entstehe ein führender Anbieter zur Vermittlung von Krediten über das Internet, teilte Smava am Freitag in Berlin mit. Verkäufer von Finanzcheck - nicht zu verwechseln mit Check24 - ist der Finanzinvestor Hellman & Friedman. Angaben zum Kaufpreis machte Smava nicht - Finanzkreisen zufolge beläuft er sich auf rund 200 Millionen Euro. Die Transaktion soll bis Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Hellman & Friedman erhält im Zuge der Übernahme einen Minderheitsanteil an Smava.

Finanzcheck und Smava vermittelten den Angaben zufolge im vergangenen Jahr insgesamt Kredite im Volumen von über vier Milliarden Euro - wobei rund 65 Prozent auf Smava entfielen. Die beiden Unternehmen sind demnach zuletzt gewachsen und haben ihre Marktanteile ausgebaut. Finanzcheck wurde 2011 in Hamburg gegründet und hat in den vergangenen knapp drei Jahren bereits zweimal den Eigentümer gewechselt.

"Der Konsumentenkreditmarkt verlagert sich zunehmend schneller ins Internet", hieß es in der Mitteilung. Trotz des Wachstums der über das Internet vermittelten Kredite erfolgte der Großteil der Abschlüsse Experten zufolge immer noch in Bankfilialen. Dies könnte sich aber in den kommenden Jahren stark ändern.

