Löscharbeiten nach Brand in Marienfelde dauern an

Berlin. Nach einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb dauern die Löscharbeiten in Marienfelde weiter an. Wie die Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte, seien mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die Arbeiten sollten voraussichtlich den ganzen Freitag andauern. In der Nacht waren Bäder mit Chemikalien einer Galvanik-Fabrik in der Motzener Straße in Brand geraten. Dabei seien gefährliche Stoffe ausgetreten, weshalb die Feuerwehr mit besonderer Vorsicht löschen müsse.

Messungen zufolge sei der entstehende Rauch trotz des beißenden Geruchs nicht gesundheitsgefährdend. Die Anwohner wurden jedoch dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-408674/2