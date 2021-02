Khedira vor Rückkehr nach Stuttgart "mit vielen Emotionen"

Berlin. Für Ex-Weltmeister Sami Khedira wird die Rückkehr in seine Heimat Stuttgart eine ganz besondere Angelegenheit. "Dass mein Herz am VfB hängt, habe ich ja schon oft betont, deshalb wird die Rückkehr mit sehr vielen Emotionen verbunden sein", sagte Fußballprofi Khedira vor dem Gastspiel seines neuen Clubs Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Khedira hatte von 1995 bis zu seinem Wechsel zu Real Madrid 2010 für den VfB Stuttgart gespielt und dabei mit der ersten Mannschaft der Schwaben 132 Pflichtspiele bestritten und 2007 die Meisterschaft gewonnen. Der Mittelfeldspieler, der laut Trainer Pal Dardai vorerst noch mit der Reservistenrolle vorlieb nehmen muss, erwartet "ein offenes Spiel auf Augenhöhe".

Für seinen Ex-Club hat er dabei ein großes Lob übrig. "Der VfB hat eine tolle sportliche Entwicklung genommen, die Ergebnisse haben das nur nicht immer widergespiegelt", sagte Khedira. Stuttgart ist aktuell Tabellenzehnter mit 25 Punkten, die Hertha befindet sich als 15. mit 17 Zählern in Abstiegsgefahr.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-407594/2