Frostig und sonnig in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Das Wochenende in Berlin und Brandenburg wird zwar weiterhin frostig, jedoch in strahlenden Sonnenschein getaucht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte, kann vielerorts spätestens am Sonntag mit klarem Himmel und Sonnenschein gerechnet werden. Der Freitag bleibt zunächst jedoch bewölkt. Lediglich im Nordwesten scheint die Sonne schon durch die Wolkendecke. In der Uckermark kann es vereinzelt noch zu Schnee kommen. Die Temperaturen liegen zwischen minus fünf und minus einem Grad.

Auch am Samstag hängen vor allem von der Uckermark bis in die Niederlausitz Wolken am Himmel. In den anderen Regionen kommt die Sonne bereits zum Vorschein. Den Meteorologen zufolge liegen die Temperaturen bei bis zu minus sechs Grad. In der Nacht zu Sonntag ziehen gebietsweise Nebelfelder auf. Diese lösen sich jedoch bereits am Morgen auf und machen Platz für viel Sonnenschein. Die Temperaturen liegen zwischen minus drei und null Grad.

