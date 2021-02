Landesumweltamt: Deiche trotz Hochwasserwarnung sicher

Ein Schild weist an einem Feld auf Hochwasser hin.

Potsdam. Trotz einer Hochwasserwarnung für die Oder sind die Deiche nach Behördenangaben sicher und nicht akut gefährdet. "Es bedarf auch keiner weiteren Schutzmaßnahmen, da aktuell nicht zu erwarten ist, dass das Eis die Deiche erreicht", teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) am Donnerstag auf Anfrage mit. Am Mittwoch hatte das Amt eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Der Dauerfrost werde die kommenden Tage anhalten und die Bildung von Treibeis auf der Oder befördern, hieß es unter anderem in der Warnung.

Die Oder gehört zu den wenigen Flüssen, die sogenanntes Grundeis ausbilden, erklärte Sprecher Thomas Frey. Dieses könne sich lösen und sich mit den darüber hinwegtreibenden Eisschollen verkeilen, was zu einem Rückstau führen könne. Dadurch könnten auch Hochwassermarken erreicht werden. Die Höhe derartiger Hochwasser könne nicht prognostiziert werden.

Aktuell gebe es eine Warn-, aber keine Gefahrenlage, teilte das LfU weiter mit. Die Oder zeigt demnach im Brandenburger Teil überwiegend sinkende Wasserstände. Auch die polnischen Oderpegel erreichten demnach nicht die Hochwassermarken. Die aktuellen Langfristprognosen zeigten für den Osten Deutschlands und weiter nach Osten bis Mitte nächster Woche dauerhaften Hochdruckeinfluss mit Dauerfrost ohne nennenswerte Niederschläge. Etwas anders sei dagegen die Lage im Unterlauf der Oder, auf Höhe des Nationalparks Unteres Odertal. Unter dem Einfluss der Ostsee gebe es dort einen Rückstau der Oder. Mit Abflauen des Ostwinds falle die Ostsee aber bereits und der Rückstaueffekt werde zunehmend geringer, ebenso das Hochwasserrisiko in diesem Bereich.

