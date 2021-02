Mann wegen fehlender Maske kontrolliert und verhaftet

Schönefeld. Ein 29-Jähriger ohne Mund-Nase-Schutz ist in einer S-Bahn am Flughafen-Bahnhof Schönefeld (Dahme-Spreewald) von der Polizei kontrolliert und dann verhaftet worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Flughafen Berlin Brandenburg am Donnerstag mitteilte, stellten die Beamten bei der Prüfung des Ausweises am Mittwoch fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl das Amtsgerichtes Mannheim vorlag. Er war im Oktober 2020 wegen Schwarzfahrens zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt worden und konnte nicht zahlen - deshalb wurde im Januar Haftbefehl erlassen. Die Beamten brachten ihn in eine Brandenburger Vollzugsanstalt, wo er 150 Tage absitzen muss.

