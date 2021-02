Karius vor Startelf-Debüt in der Liga bei Union Berlin

Berlin. Der 1. FC Union Berlin muss im Heimspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 auf Stammtorwart Andreas Luthe verzichten. Der 33-Jährige bestritt bisher alle Meisterschaftsspiele der Eisernen von Beginn an, diesmal fehlt er Trainer Urs Fischer aus privaten Gründen. "Er wird sicherlich am Sonnabend nicht zur Verfügung stehen", sagte der 54 Jahre alte Coach der Unioner bei einer digitalen Pressekonferenz am Donnerstag.

Zu seinem Startelfdebüt in der Liga für den Club aus Köpenick dürfte somit Loris Karius kommen. "Am Sonnabend werden wir sehen, ob er die Chance bekommt, aber die Möglichkeit ist zumindest groß", sagte Fischer.

Karius durfte bisher nur beim Zweitrunden-Aus von Union Berlin im DFB-Pokal kurz vor Weihnachten ran. Zudem war er in der Meisterschaft beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach Ende Januar rund 20 Minuten vor Ende eingewechselt worden, nachdem Luthe verletzt vom Platz gemusst hatte. Er hatte sich damals eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Karius, der vom FC Liverpool ausgeliehen wurde, hatte jüngst auch seine Unzufriedenheit über das Reservisten-Dasein kundgetan. Kein Problem für Fischer. "Dass er sauer auf mich ist, damit kann ich gut umgehen. Ich enttäusche jedes Wochenende über die Hälfte das Kaders, weil sie nicht in der Startformation steht", sagte der Schweizer unlängst, der nun auf den 27 Jahre alten Karius setzen muss, der auch durch seine Beziehung mit Sophia Thomalla beim Arbeiter-Club für einen gewissen Glamour-Faktor sorgt.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-398838/2