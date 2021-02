Pop stellt weitere Hilfen für Kleinstunternehmer in Aussicht

Berlin. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat nach Kritik an den zäh fließenden Wirtschaftshilfen für Unternehmen in der Corona-Krise weitere Programme in Aussicht gestellt. "Da werden wir uns auf die Gruppen konzentrieren, die in Berlin auch wichtig sind: Auf Soloselbstständige, auf Kleinstunternehmen", sagte Pop am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Rund 150 Millionen Euro will die Senatorin unter anderem dafür aufwenden. Das Geld stammt demnach aus den 500 Millionen Euro, die der Senat jüngst für Wirtschaftshilfen bewilligt hat.

Diese "Neustarthilfe Berlin" ist laut Angaben der Senatsverwaltung als Zuschussprogramm für Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern gedacht, um vor allem in der Zeit nach dem Lockdown wieder schnell hochfahren zu können.

Zuvor hatten mehrere Oppositionsfraktionen im Abgeordnetenhaus die verzögerten Auszahlungen der November- und Dezemberhilfen kritisiert. "Der aktuelle Befund der Berliner Wirtschaft ist erschreckend", sagte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. Die Industrie- und Handelskammer beurteile die Stimmung der Unternehmen als Dreiklang aus Ärger über die ausstehenden Hilfen, "Perspektivlosigkeit sowie dem Gefühl, nicht gehört zu werden".

Die vom Bund finanzierten November- und Dezemberhilfen müssen auch dort beantragt werden. Lange Zeit hatte die für die Auszahlung zuständige Investitionsbank Berlin (IBB) keine Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-397989/2