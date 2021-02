Serie von Einbrüchen in Wohnungen: 26-Jähriger angeklagt

Berlin. Schmuck, Bargeld, wertvolle Musikinstrumente - bei Einbrüchen in Berliner Wohnungen soll ein heute 26-Jähriger Beute im Wert von knapp 37 500 Euro gemacht haben. Nun ist Anklage erhoben worden, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Achtfacher Einbruchsdiebstahl in Wohnungen wird dem Verdächtigen zur Last gelegt. Er sitzt seit dem 22. Dezember in Untersuchungshaft.

Laut Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter von August 2016 bis zum 1. Januar 2019 in sechs Fällen in Zehlendorf und Reinickendorf nach dem gleichen Muster vorgegangen sein. So soll er jeweils die Scheibe eines leicht zugänglichen Fensters in Wohnhäusern mit einem Pflasterstein eingeworfen oder mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Dann soll er aus den Wohnräumen auch technische Geräte und persönliche Wertgegenstände gestohlen haben.

In einem weiteren Fall sei es dem Angeschuldigten nicht gelungen, eine Fenstersicherung zu überwinden. Noch ein Versuch scheiterte laut Mitteilung: Das laute Signal einer Alarmanlage habe den Angeschuldigten zur Flucht getrieben.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-384893/2