Regierungserklärung von Woidke zum Lockdown angekündigt

Potsdam. Nach dem Bund-Länder-Treffen zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (CDU) am Donnerstag im Landtag grundsätzlich zu den Beschränkungen Stellung nehmen. Woidke werde dazu eine Regierungserklärung abgeben, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. Das Kabinett werde dann am Freitag die neue Eindämmungsverordnung beschließen. Anschließend soll der Gesundheitsausschuss zu der Verordnung Stellung nehmen.

