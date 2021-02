Brandenburg könnte bald Zehntausende Impfdosen erhalten

Potsdam. Die Impfstoffhersteller haben für Brandenburg nach Angaben der Landesregierung die Lieferung weiterer Zehntausender Dosen bis Ende März angekündigt. Das geht aus einer Übersicht über die Lieferungen von Biontech, Moderna und Astrazeneca hervor, die Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages vorstellte. Von Biontech werden der Ministeriumsliste zufolge von diesem Donnerstag (11.2.) an bis Ende März knapp 199 000 Impfdosen erwartet, von Moderna 16 800 und von Astrazeneca 88 800. Bis Mittwoch (10.2.) wurden demnach insgesamt knapp 163 000 Impfstoffdosen geliefert.

Nonnemacher wies aber auf Unsicherheiten für die Vereinbarung von Impfterminen hin. So fehlten von Moderna genaue Lieferdaten für die Impfdosen. "Ob die dann auch so kommen, muss man dann halt gucken", sagte sie. "Wir vergeben ja dann Erst- und Zweittermine, dann ist das mit diesen Unsicherheiten behaftet." Priorität habe weiter die Impfung in Pflegeheimen.

Die Ständige Impfkommission hat den Impfstoff von Astrazeneca nur für unter 65-Jährige empfohlen. Deshalb plant Nonnemacher, damit Mitarbeiter von Pflegeheimen und ambulanten Pflegeeinrichtungen sowie noch nicht verplante Beschäftigte in Krankenhäusern und Mitarbeiter in Reha-Kliniken zu impfen.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-382503/3