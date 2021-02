Dauerfrost und eisige Kälte

Potsdam. Dauerfrost und Schneefall tagsüber, eisige Kälte in der Nacht: In Brandenburg werden auch die kommenden Tage und Nächte kalt. In der Nacht zum Donnerstag sollten die Temperaturen auf eisige minus 18 Grad sinken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Tagsüber soll es dann bei maximal minus fünf bis minus zwei Grad mancherorts Schneeschauer geben, die am Abend jedoch nachlassen.

Und auch die Nacht zum Freitag wird laut DWD eisig. Regnen oder schneien soll es zwar nicht, dafür erreichen Brandenburg Tiefstwerte zwischen minus 9 und minus 15 Grad, teils sogar bis zu minus 20 Grad. Am Freitag rechnen die Wetterexperten dann mit vermehrten Sonnenschein und maximal minus fünf bis minus zwei Grad.

Die Räumdienste konnten nach heftigem Schneefall in den vergangenen Tagen inzwischen wieder in den Normalbetrieb übergehen, wie der Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen, Steffen Streu, sagte. Zuvor waren die rund 300 Mitarbeiter in Zwölf-Stunden-Schichten unterwegs. Man sei in enger Abstimmung mit dem Wetterdienst. Wenn nötig, könnten die Einsätze wieder hochgefahren werden.

In einigen Regionen konnten die Räumdienste nach Angaben des Betriebs bereits am Dienstag damit beginnen, die Radwege freizuräumen. Das sei zuvor wegen der großen Schneemengen und Schneeverwehungen nicht möglich gewesen, sagte Streu. Die Lage habe sich entspannt.

Die Verkehrswacht Brandenburg rief zu besonderer Vorsicht auf den Straßen auf. "Jeder sollte bei diesem Wetter Verantwortung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zeigen und rücksichtsvoll fahren", sagte Präsident Jörg Vogelsänger der Deutschen Presse-Agentur. Verkehrsteilnehmer seien immer gefährdet. Bei dem derzeitigen Winterwetter sei die Gefährdung aber am größten.

Wenn möglich, sollten Auto und Rad stehengelassen werden. Zu verschneiten und glatten Wegen komme die frühe Dunkelheit hinzu. Reflektierende Elemente an der Kleidung helfen, um besser gesehen zu werden.

Die Straßenräumung habe in den vergangenen Tagen viel Arbeit geleistet und bereits Menschenleben gerettet, sagte Vogelsänger. Stück für Stück würden die Wege jetzt freier, wenn große Neuschneemengen wie angekündigt erst einmal ausblieben.

