Notfälle Suche nach Vermisstem in Berliner Teich dauert an

Berlin. Mit Tauchern sucht die Feuerwehr in Berlin bei eisiger Kälte nach einem Menschen, der in einem Teich vermisst wird. Drei männliche Personen seien offenbar bewusst in ein Eisloch eingestiegen, mutmaßlich zum Baden oder Tauchen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochvormittag. Zwei von ihnen hatten sich demnach bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst ans Ufer begeben. Zum Alter der Beteiligten lagen zunächst keine Angaben vor.

Die Suche nach dem Vermissten dauerte auch rund zwei Stunden nach der Alarmierung der Retter an. Mit zunehmender Zeit im eiskalten Wasser schwinden laut dem Sprecher die Chancen, Menschen wiederzubeleben. Er bezeichnete die Situation nun als "recht dramatisch". Die beiden Begleiter des Vermissten seien leicht unterkühlt und würden in Rettungswagen betreut - auch seelsorgerisch.

Insgesamt 52 Kräfte der Feuerwehr waren laut dem Sprecher im Einsatz am Karpfenteich im Treptower Park. Auch ein Boot und eine Drohne sollten bei der Suche nach dem Vermissten genutzt werden, Helfer trugen spezielle Eisrettungsanzüge.

Zunächst hatte die Feuerwehr getwittert, dass die Menschen ins Eis eingebrochen seien. Vor dem Betreten von Eisflächen war zuvor gewarnt worden. Für Mittwoch erwartete der Deutsche Wetterdienst tagsüber Höchstwerte zwischen -3 und -8 Grad.

