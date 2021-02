Im Treptower Park ist ein Mann beim Eisbaden in einem See verunglückt. Die Feuerwehr sucht mit Tauchern nach ihm.

Unfall Treptower Park: Mann beim Eisbaden in See verunglückt

Berlin. In Alt-Treptow hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall im Treptower Park am zugefrorenen Karpfenteich ereignet. Drei Männer sollen am Morgen offenbar bewusst in ein Eisloch eingestiegen sein, vermutlich zum Baden oder Tauchen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochvormittag der Berliner Morgtenpost.

Dem Sprecher zufolge war einer der drei Männer dabei unter die Eisfläche geraten und wird seither vermisst. Zwei von ihnen hatten sich demnach bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst wieder ans Ufer begeben. Sie waren unterkühlt, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Zum Alter der Betroffenen lagen keine Angaben vor.

Im #Treptower_Park sind drei Menschen im #Karpfenteich eingebrochen. Eine Person wird vermisst. Feuerwehrtaucher sind im Einsatz. Dominik Preetz, Pressesprecher der @Berliner_Fw im Interview. pic.twitter.com/nh3iBGkUCM — Julian Würzer (@wurzer_julian) February 10, 2021

Der erste Notruf war um 8.52 Uhr eingegangen. Die Feuerwehr ist mit 52 Einsatzkräften im vor Ort, um bei eisiger Kälte nach dem Vermissten zu suchen. Auch Feuerwehrtaucher sind vor Ort. Mit einem Boot fahren Einsatzkräfte auf den See, um mit einer Kettensäge die Eisfläche aufzubrechen. Auch eine Drohne ist im Einsatz. Der Karpfenteich im Park liegt südlich vom sowjetischen Ehrenmal.

Ein Feuerwehrmann bricht das Eis des Karpfenteiches mit einer Kettensäge auf.

Foto: Morris Pudwell

Zunächst hatte die Feuerwehr getwittert, dass die Menschen ins Eis eingebrochen seien.

Wir sind aktuell mit 52 Einsatzkräften im #Treptower_Park in Alt-#Treptow im Einsatz. Dort sind 3 Personen ins Eis eingebrochen. 1 Person wird aktuell vermisst. Suche umgehend eingeleitet. Unsere Taucher sind auf dem Weg. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 10, 2021

Die Feuerwehr warnt immer wieder dringlich vor dem Betreten von Eisflächen. Es besteht Lebensgefahr.

‼️ Achtung: Es besteht Lebensgefahr‼️ Die Eisflächen auf Berliner Gewässern sind trotz des Frostes nicht tragfähig. Bitte klären sie besonders ihre Kinder auf, denn für die Jüngsten ist die Verlockung oft zu groß. Ist eine Person eingebrochen, ist umgehend die 112 zu alarmieren❗️ pic.twitter.com/yCGAxAfloD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 9, 2021