Karpfenteich Berlin - Eisbader nach Unfall im Treptower Park gestorben

Berlin. Der am Mittwoch im Karpfentreich im Treptower Park verunglückte Eisbader ist im Krankenhaus vertsorben. Das bestätigte die Polizei der Berliner Morgenpost am Donnersragmorgen.

Der Unfall hatte sich am Mittwochmorgen am teilweise zugefrorenen Karpfenteich ereignet. Dort war ein 43-Jähriger gegen 8.45 Uhr zusammen mit zwei Frauen im Alter von 21 und 55 Jahren sowie einem 44-Jährigen zum Baden in ein Eisloch gestiegen, teilte die Polizei mit. Ein Feuerwehrsprecher hatte zunächst von drei Männern gesprochen. Einer der drei Badenden war unter die dünne Eisfläche geraten und wurde seither vermisst. Die 55-Jährige versuchte laut Polizei, mithilfe zwei hinzukommender Männer den Verunglückten zu retten.

Taucher der Feuerwehr entdeckten den nur mit einer Badehose bekleideten Mann schließlich gegen 11.25 Uhr, zweieinhalb Stunden nach seinem Verschwinden, einige Meter vom Ufer entfernt und konnten ihn lebend bergen. Ein Notarzt und Rettungssanitäter leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, der bewusstlose Mann wurde stark unterkühlt in die Charité gebracht.

Im #Treptower_Park sind drei Menschen im #Karpfenteich eingebrochen. Eine Person wird vermisst. Feuerwehrtaucher sind im Einsatz. Dominik Preetz, Pressesprecher der @Berliner_Fw im Interview. pic.twitter.com/nh3iBGkUCM — Julian Würzer (@wurzer_julian) February 10, 2021

Nach mehreren Stunden im eiskalten Wasser schwinden laut Feuerwehrsprecher Dominik Pretz die Chancen, Menschen wiederzubeleben. Er bezeichnete die Situation als „recht dramatisch." Er sagte auch, dass der Mann nach Zeugenaussagen wohl absichtlich untergetaucht sei. Zu diesem Zeitpunkt soll das Wasser eine Temperatur von zwei oder drei Grad Celsius gehabt haben.

„Unter dem Eis wird der Zustand schnell lebensbedrohlich“, sagte Pretz. Bei den Temperaturen versteiften die Muskeln, außerdem würden Menschen wegen der Eisschicht die Orientierung verlieren. Der Berliner Polizei sind bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden bekannt. „Wir gehen von einem Unfall aus“, sagte ein Beamter auf Nachfrage der Berliner Morgenpost.

An dieser Stelle waren die drei Männer zum Baden in den Karpfenteich gestiegen.

Foto: Julian Würzer

Der Bekannte des Eisbaders und die beiden Helfer hatten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst ans Ufer gerettet. Sie waren unterkühlt, befanden sich aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurden in einem Rettungswagen betreut. Zunächst hatte die Feuerwehr getwittert, dass die Männer im Eis eingebrochen seien.

Der Karpfenteich im Treptower Park

Foto: Google Maps

Feuerwehr mit Booten und Drohne im Einsatz

Der Bekannte des Eisbaders, der auch in den Teich gestiegen war, hatte um 8.52 Uhr über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Diese war mit 52 Einsatzkräften vor Ort, um bei eisiger Kälte nach dem Vermissten zu suchen. Die Helfer trugen dabei spezielle Eisrettungsanzüge. Auch Feuerwehrtaucher waren vor Ort. Mit einem Boot fuhren Einsatzkräfte auf den See, um mit einer Kettensäge die Eisfläche aufzubrechen. Auch eine mit einer Wärmebildkamera ausgerüstete Drohnen überflog den kleinen See. Polizisten sperrten die Fußwege am Karpfenteich, der südlich vom sowjetischen Ehrenmal liegt.

Die @Berliner_Fw sucht seit mehr als zwei Stunden nach einer vermissten Person im #Karfpenteich in Alt-Treptow. Nun setzten sie einen weiteren Taucher ein. (via @morgenpost) pic.twitter.com/mbcErAyiZ6 — Julian Würzer (@wurzer_julian) February 10, 2021

Kurz nachdem der Einsatz am Karpfenteich beendet war, ging ein erneuter Notruf bei der Berliner Feuerwehr ein. An der Krummen Lanke in Zehlendorf sei ein Mann ins Wasser eingebrochen, hieß es. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm. In Pankow rückte die Feuerwehr mit ihrer Tauchergruppe zu einem Einsatz am Weißen See aus. Dort wollte ein Mann im Eis baden und war eingebrochen. Er konnte sich aber bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbst an Land retten. Der stark unterkühlte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr warnte erneut dringend vor dem Betreten von Eisflächen. „Das Eis ist auf keinen Fall tragfähig“, sagte Pretz. Es bestehe Lebensgefahr, sollte man einbrechen. Auch die Berliner Wasserschutzpolizei warnte vor dem Betreten des Eises. Weder die zuständigen Berliner Bezirke noch die Polizei würden vermeintlich gefrorene Seen zum allgemeinen Betreten freigeben.