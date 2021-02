Karpfenteich Berlin - Vermisster nach Unfall beim Eisbaden im Treptower Park gefunden

Berlin. In Alt-Treptow hat sich am Mittwoch ein Unfall im Treptower Park am zugefrorenen Karpfenteich ereignet. Drei Männer waren am Morgen zum Baden in ein Eisloch gestiegen, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Preetz am Vormittag der Berliner Morgenpost.

Dem Sprecher zufolge war dabei einer der drei Badenden unter die Eisfläche geraten und wurde seither vermisst. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten den nur mit einer Badehose bekleideten Mann schließlich gegen 11.25 Uhr einige Meter vom Ufer entfernt. Ein Notarzt und Rettungssanitäter leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, der bewusstlose Mann wurde in die Charité gebracht. Sein Zustand ist weiterhin unklar.

Nach mehreren Stunden im eiskalten Wasser schwinden laut Preetz allerdings die Chancen, Menschen wiederzubeleben. Er bezeichnete die Situation als „recht dramatisch." Er sagte auch, dass der Mann nach Zeugenaussagen wohl absichtlich untergetaucht sei. Der Berliner Polizei sind bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden bekannt. „Wir gehen von einem Unfall aus“, sagte ein Beamter auf Nachfrage der Berliner Morgenpost.

An dieser Stelle waren die drei Männer zum Baden in den Karpfenteich gestiegen.

Die beiden anderen Männer hatten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst wieder ans Ufer begeben. Sie waren unterkühlt, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurden in einem Rettungswagen betreut. Zum Alter der Betroffenen lagen keine Angaben vor. Zunächst hatte die Feuerwehr getwittert, dass die Männer im Eis eingebrochen seien.

Der Karpfenteich im Treptower Park

Feuerwehr mit Booten und Drohnen im Einsatz

Einer der beiden Eisbader hatte um 8.52 Uhr über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr war mit 52 Einsatzkräften vor Ort, um bei eisiger Kälte nach dem Vermissten zu suchen. Die Helfer trugen dabei spezielle Eisrettungsanzüge. Auch Feuerwehrtaucher waren vor Ort. Mit einem Boot fuhren Einsatzkräfte auf den See, um mit einer Kettensäge die Eisfläche aufzubrechen. Auch eine mit einer Wärmebildkamera ausgerüstete Drohne überflog den kleinen See. Der Karpfenteich im Treptower Park liegt südlich vom sowjetischen Ehrenmal.

Die Feuerwehr warnte erneut dringend vor dem Betreten von Eisflächen. Es besteht Lebensgefahr.