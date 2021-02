Unfall Drei Personen in Treptow im Eis eingebrochen

Berlin. In Alt-Treptow hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Im Treptower Park brachen drei Personen im Eis auf dem Karpfenteich ein. Die Feuerwehr ist mit 52 Einsatzkräften im vor Ort. Eine Person wird vermisst. Der See wird abgesucht.

Wir sind aktuell mit 52 Einsatzkräften im #Treptower_Park in Alt-#Treptow im Einsatz. Dort sind 3 Personen ins Eis eingebrochen. 1 Person wird aktuell vermisst. Suche umgehend eingeleitet. Unsere Taucher sind auf dem Weg. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 10, 2021

Auch Feuerwehrtaucher sind vor Ort. Mit einem Boot fahren die Einsatzkräfte auf den See, um mit einer Kettensäge die Eisfläche aufzubrechen. Der Karpfenteich im Park liegt südlich vom sowjetischen Ehrenmal.

Ein Feuerwehrmann bricht das Eis des Karpfenteiches mit einer Kettensäge auf.

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr warnt immer wieder dringlich vor dem Betreten von Eisflächen. Es besteht Lebensgefahr.

‼️ Achtung: Es besteht Lebensgefahr‼️ Die Eisflächen auf Berliner Gewässern sind trotz des Frostes nicht tragfähig. Bitte klären sie besonders ihre Kinder auf, denn für die Jüngsten ist die Verlockung oft zu groß. Ist eine Person eingebrochen, ist umgehend die 112 zu alarmieren❗️ pic.twitter.com/yCGAxAfloD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 9, 2021