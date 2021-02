Viertes Impfzentrum in Berlin eröffnet

Berlin. In Berlin ist das vierte Impfzentrum eröffnet worden. Es liegt im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel, der seit Anfang November nicht mehr genutzt wird. "Wir starten heute mit den Impfungen", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwochmorgen. In dem Zentrum soll künftig der neue Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca zum Einsatz kommen.

Anders als die Impfstoffe der Hersteller Biontech-Pfizer und Moderna wird das neue Mittel nur Menschen unter 65 Jahren gespritzt. Das Impfzentrum kommt deshalb für ältere Berlinerinnen und Berliner nicht infrage. Nach Angaben der Sprecherin der Impfzentren, Regina Kneiding, soll dort zunächst medizinisches Personal geimpft werden.

Bisher sind bereits Impfzentren in der Arena in Treptow, auf dem Messegelände und im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding geöffnet.

