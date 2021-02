Spätkauf in Friedrichshain in Flammen

Berlin. In einem Kiosk in Berlin-Friedrichshain hat es am frühen Mittwochmorgen gebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren gegen 02.30 Uhr Einrichtungsgegenstände in dem Späti in der Grünberger Straße an der Ecke zur Gärtnerstraße in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen und rund 16 Brandbekämpfern vor Ort. Das Feuer in dem fünfgeschossigen Wohnhaus war rasch unter Kontrolle, ein Übergreifen der Flammen wurde verhindert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zunächst berichtete die "B.Z.".

