Erneut witterungsbedingte Störungen im gesamten S-Bahn-Netz

Eine S-Bahn der Linie S5 fährt an einem Bahnhof durch den Schnee.

Berlin. Am dritten Tag infolge müssen Fahrgäste der Berliner S-Bahn mehr Zeit und Geduld mitbringen. "Witterungsbedingt kommt es durch Störungen an der Infrastruktur und Fahrzeugstörungen zu Verspätungen und Ausfällen im S-Bahn-Netz", heißt es am Mittwoch von der Bahn auf Twitter. Unter anderem verkehrt die Linie S85 nicht, die S8 nur zwischen Schöneweide und Birkenwerder. Die Ringbahnen können von Fahrgästen nur im Zehn-Minuten-Takt benutzt werden. Zudem kommt es auf den Linien S1, S2, S25, S26, S3, S45, S47, S5, S7 und S9 zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-375345/2