Mit dem Schlitten zur Schule

Berlin. Die verschneiten Wege und Straßen haben in Berlin für Wintervergnügen auch abseits der klassischen Rodelhänge gesorgt. Selbst in Innenstadtkiezen wie Friedrichshain sah man am Montag und Dienstag Kinder und Eltern, die mit Schlitten auf den Gehwegen unterwegs waren. Auf Schulhöfen zogen sich Kinder, die sich in der Notbetreuung befanden, gegenseitig auf Schlitten durch den Schnee. An Fahrradständern reihte sich Schlitten an Schlitten, zum Teil mit Schlössern gesichert.

In Parks und am Stadtrand fuhren wie schon früher in schneereichen Wintern Menschen auf Langlaufskiern über verschneite Wiesen und Wege. Am vollsten war es aber wohl auf manchen Berliner Hügeln und Bergen. Im Volkspark Prenzlauer Berg mussten sich Schlittenfahrer vor der Abfahrt sogar geduldig in eine lange Schlange einreihen, bevor sie sich einen schmalen Hang hinunter stürzen konnten.

Vor dem Betreten der bereits zugefrorenen Seen warnten Polizei und Feuerwehr allerdings dringend. Das Eis sei noch zu dünn und unsicher, es bestehe Lebensgefahr. Allerdings soll die Kälte weiter anhalten, in den kommenden Nächten soll die Temperatur in Berlin deutlich unter minus zehn Grad liegen.

