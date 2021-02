Amtlich: Abgeordnetenhauswahl ist am 26. September

Berlin. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus findet am 26. September statt und damit am selben Tag wie die Bundestagswahl. Das beschloss der Berliner Senat am Dienstag. Der Termin für die Bundestagswahl steht seit Dezember fest. In der Berliner Landespolitik war schon seit längerem die Rede davon, beide Wahlen parallel abzuhalten. Die Entscheidung über den Termin auf Landesebene obliegt dem Senat.

Am Wochenende des Wahltages wird voraussichtlich auch der Berlin-Marathon 2021 stattfinden. In dem Fall sollen besondere Vorkehrungen getroffen werden, um einen ausreichenden Zugang zu allen Wahllokalen sicherzustellen.

© dpa-infocom, dpa:210209-99-366347/2