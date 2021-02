Theatertreffen: Erstmals digitale Projekte ausgewählt

Berlin. Die Pandemie verändert das Berliner Theatertreffen. Erstmals sind zu dem Bühnenfestival auch zwei Produktionen eingeladen, deren Premiere online als Livestream stattfand. Das gelte für "Der Zauberberg" am Deutschen Theater und das hybride Format "Show Me A Good Time" vom Künstlerkollektiv Gob Squad, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer am Dienstag.

Das Theatertreffen lädt jedes Jahr die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Im vergangenen Jahr war das Festival ins Internet verlegt worden. Auch diesmal werde mit einer digitalen Variante im Mai geplant. Geprüft würden aber auch analoge Szenarien, sagte Büdenhölzer.

Am Dienstag wurde die 10er-Auswahl veröffentlicht. Doppelt vertreten ist das Deutsche Theater in Berlin mit Sebastian Hartmanns "Zauberberg" und Anne Lenks Inszenierung von "Maria Stuart". Auch das Schauspielhaus Zürich kommt zweimal vor, mit "Medea*" von Regisseurin Leonie Böhm und "Einfach das Ende der Welt" von Christopher Rüping.

Derzeit sind die Theater seit Wochen wieder geschlossen. Die Jury sichtete diesmal etwas weniger Aufführungen als sonst. Auf die Liste schafften es unter anderem "Automatenbüfett" am Burgtheater Wien, "Reich des Todes" von Rainald Goetz am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und die Koproduktion "Graf Öderland" vom Theater Basel und dem Residenztheater München, aber auch kleinere Produktionen.

