Berlin. In Berlin-Schöneberg ist in der Nacht zu Dienstag ein toter Mann gefunden worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde der Tote während Löscharbeiten nach einem Wohnungsbrand in der Rubensstraße gefunden. Wer der Mann ist und warum es in der Wohnung brannte, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen, hieß es.

