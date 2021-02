Frau niedergestochen: 19-Jähriger vor Gericht

Berlin. Sechs Monate nach einem Messerangriff auf eine Frau in einem Mehrfamilienhaus beginnt heute am Berliner Landgericht der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die 32 Jahre alte Frau attackiert habe, um sich abzureagieren. Der 19-Jährige soll laut Ermittlungen in keiner Beziehung zu dem Opfer gestanden haben. Er habe die Frau im August 2020 im Berliner Stadtteil Friedrichshain im Flur ihres Wohnhauses von hinten attackiert und mit Tötungsabsicht auf sie eingestochen. Die 32-Jährige sei lebensbedrohlich verletzt und notoperiert worden.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-354722/3