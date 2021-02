SPD-Vorstand: Tweets von Juso-Mitglied inakzeptabel

Berlin. Der Landesvorstand der Berliner SPD hat Äußerungen eines Juso-Mitglieds auf Twitter als inakzeptabel bezeichnet. Twitternutzer hatten dem Juso-Funktionär Gewaltverherrlichung vorgeworfen. Die Berliner Jusos selbst sprachen am Sonntag im Zusammenhang mit mehreren Tweets eines Mitglieds des erweiterten Landesvorstands der SPD-Jugendorganisation von einer "untragbaren Entgleisung". Die Berliner SPD teilte am Montagabend auf Anfrage mit: "Im Landesvorstand besteht Einigkeit darüber, dass der Betroffene in der kommenden parteiinternen Wahlperiode für kein Amt kandidieren wird."

In der Stellungnahme heißt es weiter: "Es hätte ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet werden können. Der Betroffene hat ein mögliches Ergebnis eines solchen Verfahrens vorweggenommen und ist von all seinen Funktionen in der Partei zurückgetreten."

Die Berliner Jusos hatten am Sonntag erklärt, jegliche Form von Gewalt gegen Menschen sei nicht mit ihren Grundwerten vereinbar. "Aufrufe dazu spiegeln in keinster Weise unseren Verband und seine Positionen wider." Der Autor der umstrittenen Tweets entschuldigte sich am Sonntag auf Facebook für seine "dummen und unbedachten Äußerungen" und teilte mit, alle Funktionen bei den Jusos und in der SPD niederzulegen.

Das bisherige Mitglied des erweiterten Juso-Landesvorstands gehört als Student auch dem Akademischen Senat der Humboldt-Universität an. Ein Sprecher der Universität teilte am Montagabend zu möglichen Konsequenzen mit: "Darüber zu befinden, ist Sache des Akademischen Senates (AS). Ohne diesem gewählten Gremium der Humboldt-Universität vorgreifen zu wollen, gehe ich davon aus, dass der AS sich auf seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen wird."

Das Präsidium der Universität verurteile verbale Beleidigungen, diffamierende Äußerungen und Kommentare oder Tweets, die zu Gewalt aufrufen, auf das Schärfste. "Die freie Meinungsäußerung erfährt dort ihre Grenze, wo es um beleidigende, diffamierende, andere Menschen in ihrer Würde verletzende Äußerungen und Behauptungen geht."

© dpa-infocom, dpa:210208-99-355930/2