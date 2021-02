Anmeldung für Berlins Oberschulen ab dieser Woche

Bildung in Berlin

Berlin. Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen beginnen diese Woche: ab Donnerstag, 11. Februar, bis Mittwoch, 24. Februar, erfolgt dann die Anmeldungen der Schüler für die siebte Klasse. Das geht nur direkt vor Ort an der Schule, die auf der Liste des „Anmeldebogen für die Sekundarstufe I“ als Erstwunsch eingetragen ist. Dort melden die Eltern das Kind persönlich an, ein Blick auf die Homepage vorher ist ratsam, um zu erfahren, wie das Verfahren geregelt ist. So bitten manche Schulen um eine vorherige Terminvereinbarung, andere nicht.

Wichtig ist aber auf jeden Fall neben dem ausgefüllten Anmeldebogen – auf dem ein Hologramm prangt, um es als Original kenntlich zu machen – auch die Förderprognose aus der Grundschule mitzubringen und die letzten beiden Zeugnisse (also das aktuelle von 2021 und das Sommerzeugnis 2020). Viele Schulen verlangen noch weitere Unterlagen, das steht aber fast immer auf der Homepage der Schule. So ist beispielsweise dieses Jahr bei der Anmeldung auch der Impfausweis wichtig, weil der Nachweis des Masernschutzes inzwischen Pflicht ist.

Schul-Anmeldungen in Berlin: Familien müssen bei der Wahl auch strategisch vorgehen

Der Druck für Familien, bei der Auflistung des Erst-, Zweit- und Drittwunsches strategisch richtig vorzugehen, ist oft groß – gerade, wenn das Kind nicht die besten Noten mitbringt oder man in einem sehr bürgerlichen Bezirk wie Pankow lebt, wo Schulplätze an Gymnasien und bestimmten Sekundarschulen begehrt sind. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) versucht deshalb zu beruhigen: „Welche Schule Sie und Ihr Kind auch immer wählen, entscheidend ist: Jeder Weg führt zum Schulabschluss – von der Berufsbildungsreife bis zum Abitur.“ Allerdings kann der Weg zur Schule selbst, wenn es schiefläuft, weit sein. Erhalten Kinder an keiner der drei Wunschschulen einen Platz, übernimmt das bezirkliche Schulamt die Verteilung. Da das Prinzip der Einzugsgebiete bei Oberschulen nicht mehr gilt, kann dann der Weg im schlechtesten Falle zum anderen Ende der Stadt führen.

Um die Anmeldung in der Pandemie zu entzerren, ist der Zeitraum in diesem Jahr vier Tage länger, „um die Zahl der Personen im Sinne der Kontaktreduzierung zu verringern“, so Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung.

Ab diesem Dienstag bereitet noch eine weitere Schülergruppe den Übergang vor: Vom 9. bis zum 12. Februar ist der Anmeldezeitraum für Kinder, die schon nach der vierten Klasse einen Platz an einem grundständigen Gymnasium mit einem bestimmten Profil erhalten wollen. Ganz neu in diesem Kreis ist dieses Jahr das Diesterweg-Gymnasium in Mitte, das 2021/22 zum ersten Mal eine fünfte Klasse anbietet.