Brand in Berliner Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen

Berlin. In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Friedenau ist ein Feuer ausgebrochen. Die Lage sei noch unübersichtlich, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Montagabend. Sehr viele Menschen aus dem Gebäude würden in Sicherheit gebracht. Wegen der Kälte würden Busse bereitgestellt, damit sich die Bewohner der Einrichtung in der Niedstraße zunächst dort aufhalten können. Die Feuerwehr sei mit 80 Kräften im Einsatz und teils noch auf der Anfahrt, hieß es. Es sei mit Verletzten zu rechnen.

