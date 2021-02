Hertha gibt Youngster Werthmüller langfristigen Vertrag

Berlin. Ruwen Werthmüller hat beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Der 20 Jahre alte gebürtige Berliner wurde mit einem langfristigen Kontrakt ausgestattet, wie der Verein am Montag mitteilte. Werthmüller spielt bisher in der U23 und absolvierte auch schon Einsätze in der Junioren-Nationalmannschaft der Schweiz. "Für mich ist es eine Bestätigung und eine Belohnung für die harte Arbeit in den vergangenen Jahren", sagte Werthmüller in einer Mitteilung am Montag. Er spielt bereits seit 2010 bei der Hertha.

