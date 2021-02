Verkehrsverzögerungen und Ausfälle wegen extremer Glätte

Berlin. Autofahrer und Bahnreisende müssen in Berlin mit Verzögerungen und Ausfällen rechnen. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Montagmorgen mitteilte, ist auf den Straßen der Hauptstadt mit extremer Glätte zu rechnen. Auf den Stadtautobahnen solle auf Grund der Wetterlage nicht schneller als 60 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Die Deutsche Bahn teilte am Montagmorgen mit, dass der Fernverkehr zwischen Berlin und Hannover, Köln, Erfurt, Frankfurt sowie München vorerst eingestellt bleibe. Der S-Bahn-Verkehr laufe jedoch weitgehend reibungslos. Es komme nur vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-346024/3