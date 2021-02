Mindestens elf Verletzte bei Rodelunfällen in Berlin

Berlin. Schneevergnügen mit schmerzhaften Folgen: Bei Rodelunfällen sind in Berlin am Sonntag mindestens elf Menschen verletzt worden - darunter fünf Erwachsene und fünf Kinder, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend sagte. Alle seien in Krankenhäuser gekommen, es sei aber niemand lebensgefährlich verletzt. Ein Erwachsener war mit seinem Rodel am Teufelsberg verunglückt, der Rest verletzte sich an den Hängen im Friedrichshain. Dort seien etwa bei einem Unfall drei Schlitten zusammengestoßen, die jeweils mit einem Erwachsenen und einem Kind besetzt waren.

© dpa-infocom, dpa:210207-99-341255/2