Schneeverwehungen behindern Cottbuser Tramverkehr

Cottbus. Schneeverwehungen behindern in Cottbus seit Sonntagmorgen den Straßenbahnverkehr in der Stadt. Auf allen Linien müsse mit Verspätungen gerechnet werden, sagte Robert Fischer, Sprecher der Cottbusverkehr GmbH, auf Anfrage. In den Schienen habe sich zudem Schnee zu einer Eisschicht festgefahren. Das müsse entfernt werden. Aufgrund der Behinderungen fahren nach den Angaben die Bahnen langsamer. "Der Sonntagsfahrplan kann aktuell nicht eingehalten werden", sagte Fischer.

