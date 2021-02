Kriminalität SEK rückt wegen häuslicher Gewalt in Berlin-Altglienicke an

Berlin. Nach einem Fall häuslicher Gewalt hat ein Spezialeinsatzkommando in Berlin-Altglienicke einen 30-jährigen Mann festgenommen. Die Einsatzkräfte seien am Samstagnachmittag in die Ortolfstraße beordert worden, sagte ein Polizeisprecher. Auf Twitter berichtete ein Unbeteiligter von einem größeren Einsatz mit einigen Einsatzwagen der Polizei sowie Feuerwehr- und Krankenwagen. Mehr Details zu dem Vorfall waren am Nachmittag noch nicht bekannt.

