Kriminalität Unbekannte bewerfen Wohnung in Uckermark: Mieter verletzt

Unbekannte haben abgebrochene Gehwegplatten durch ein geschlossenes Fenster einer Wohnung in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) geworfen und unter anderen den Mieter getroffen. Der 18-Jährige wurde am Donnerstagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der materielle Schaden wird demnach auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-320945/2