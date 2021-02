267 000 Dosen Corona-Impfstoff bis März

Zwar bleibt Impfstoff gegen das Coronavirus im ersten Quartal knapp. Aber nun gibt es immerhin eine Übersicht, was wann nach Berlin kommen soll. Was bedeutet das für die Impfkampagne? Vieles ist noch offen.

Berlin erwartet in den kommenden vier Wochen bis Anfang März rund 267 000 Dosen Corona-Impfstoff. Bisher wurden seit Ende Dezember bis 2. Februar 187 350 Dosen geliefert, wie aus einer Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Wie es bei den Impfungen vor diesem Hintergrund konkret weitergeht und welche Gruppen nach den über 80-Jährigen, den Pflegeheimbewohnern sowie medizinischem Personal als nächste drankommen, konnte die Gesundheitsverwaltung indes am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur noch nicht sagen.

"Nach Inkrafttreten der überarbeiteten Impfverordnung und Konkretisierung weiterer Impfstofflieferungen, die die Freischaltung von Terminen ermöglichen, werden weitere Gruppen zum Impfen eingeladen", wurde schriftlich mitgeteilt. Nähere Angaben gab es nicht. In der Impfverordung des Bundes ist festgelegt, welche Bevölkerungsgruppen in welcher Reihenfolge geimpft werden sollen. Sie wird derzeit überarbeitet.

In den bislang drei offenen Impfzentren in Berlin - nächsten Mittwoch kommt eine viertes hinzu - wurden bislang Senioren über 80 geimpft sowie Pflegekräfte. Die Betreffenden werden schriftlich eingeladen und können dann ihre Termine für die erste und zweite Impfung vereinbaren.

Zu den Bewohnern von Pflegeheimen kommen mobile Impfteams. Diese am 27. Dezember gestartete Kampagne soll laut Gesundheitsverwaltung am Wochenende abgeschlossen werden. Die Impfquote unter den Bewohnern lag demnach am Freitag bei 89 Prozent - etwa 34 000 ließen sich bisher impfen. "Die mobilen Impfteams können auch weiterhin jederzeit mobil eingesetzt werden", so die Gesundheitsverwaltung. Wie genau das passieren soll, wurde nicht mitgeteilt.

Astrazeneca-Impfstoff für Berlin soll laut Bundesgesundheitsministerium an diesem Samstag kommen - es handelt sich um 14 400 Dosen. Am 12. Februar (16 800), 19. Februar (45 600) sowie 2. März (64.800) sind weitere Chargen angekündigt, so dass bis 2. März 141 600 Dosen geliefert sein sollen.

Bei dem Impfstoff des Herstellers Pfizer/Biontech sind drei Liefertermine am 8./9. Februar (35 100), 15./16. Februar (40 950) und 22./23. Februar (Februar) genannt. Macht zusammen 117 000 Dosen. Vom Hersteller Moderna sollen zwischen 11. und 13. Februar 8400 Dosen in Berlin eintreffen.

Das Einladungssystem in die Impfzentren steht und fällt mit der Zuverlässigkeit der Lieferungen, die zuletzt zu wünschen übrig ließ. Nach dem sogenannten Impfgipfel mit den Herstellern am vergangenen Montag hoffen Bund und Länder nun auf Besserung. Zu beachten ist zudem, dass der jüngst in der EU zugelassene Impfstoff von Astrazeneca entgegen den Planungen nur an Menschen bis 64 verimpft werden kann. Das hat Auswirkungen auf das Einladungssystem.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind in Berlin bis einschließlich Donnerstag gut 150 000 Dosen Impfstoff gespritzt worden. Rund 41 500 Menschen erhielten bereits ihren zweiten Pikser. Mit einer Impfquote von 1,1 Prozent der Bevölkerung für die Zweitimpfung liegt Berlin im bundesweiten Vergleich direkt hinter vier Ländern mit einer Quote von 1,3 Prozent.

