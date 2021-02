Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Kriminalität Polizeieinsatz: Zwei Festnahmen in Berlin

Berlin. Die Berliner Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz in Schöneberg ausgerückt. Eine Anwohnerin habe gegen 20.30 Uhr die Polizei wegen einer möglichen Explosion alarmiert, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Zwei Personen seien festgenommen worden. Das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte beim Landeskriminalamt (LKA) habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Über den Einsatz hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-311970/2