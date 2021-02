Corona in Berlin: 48 weitere Tote, 644 neue Infizierte, Inzidenz bei 80,6

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 121.389 Menschen infiziert. 2374 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 108.665 Patienten gelten inzwischen als genesen. 10.350 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 80,6.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

9.10 Uhr: Tägliche Corona-Schnelltests auch in Berliner Kliniken

Ab dem heutigen Donnerstag müssen sich alle Pflegekräfte in stationären Heimen und ambulanten Pflegediensten vor jedem Schichtbeginn mit einem Schnelltest auf eine Infektion mit Covid-19 kontrollieren lassen. Bisher war das nur jeden zweiten Tag vorgeschrieben. Doch nun ist die ergänzte Verordnung aus dem Haus der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in Kraft getreten. Alle Details zu den Corona-Schnelltests in Berlin lesen Sie hier.

7.20 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

+++ Mittwoch, 3. Februar 2021 +++

19.01 Uhr: Quarantäne für das Humboldt-Klinikum aufgehoben

Nach der Quarantäne wegen des Ausbruchs einer ansteckenderen Coronavirus-Variante will das Berliner Vivantes Humboldt-Klinikum wieder Patientinnen und Patienten aufnehmen. Ab Donnerstag null Uhr an wieder Aufnahmen über die Rettungsstelle und auch die somatischen Kliniken geben, hieß es in einer Mitteilung von Mittwochabend. Das habe das Gesundheitsamt Berlin-Reinickendorf nach Rücksprache mit dem Pandemiestab des Klinikums und dem Robert-Koch-Institut beschlossen.

