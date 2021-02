Wetter in Berlin: Bis zu minus 20 Grad und 20 Zentimeter Schnee erwartet

Wetter in Berlin Schnee und Kälte am Wochenende in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg wird es ab dem Wochenende eisig: Vereinzelt bis zu minus 20 Grad erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu können bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen.

Windböen, teils stürmische Böen mit Schneeverwehungen sind demnach nicht auszuschließen.

Das Brandenburger Innenministerium hat den Bürgern empfohlen, möglichst zu Hause zu bleiben.

Ab Montag droht eine trockene und windstille Dauerfrost-Woche mit niedrigen Temperaturen, wie sie Berlin lange nicht mehr erlebt hat.

Die Wettervorhersagen und Prognosen für das Winter-Wetter in Berlin und Brandenburg finden Sie unten.

Berlin/Potsdam. Ein Winterspaziergang durch weiße Alleen. Rodeln, Schlittenfahren und Skilanglauf in Parks, die mit einer dicken Schneedecke bedeckt sind. Es sind sonnige Bilder wie diese, die vielen Berlinern wohl vom vergangenen Wochenende im Gedächtnis geblieben sind. Und doch könnten die kommenden Tage diese Erfahrungen noch einmal deutlich übertreffen – im negativen Sinne.

Verschiedene Wetterdienste gehen davon aus, dass ab Sonnabendnachmittag bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in Berlin und Brandenburg fallen. Hinzu kommt ein bis zu 31 km/h starker eisiger Nordostwind, der zu Schneeverwehungen führen kann. Dazu werden Höchsttemperaturen von maximal minus 7 Grad erwartet.

Und auch danach bleibt es frostig: Denn nach einem ebenso schneereichen Sonntag droht ab Montag eine trockene und windstille Dauerfrost-Woche mit niedrigen Temperaturen, wie sie Berlin lange nicht mehr erlebt hat.

Brandenbruger Innenministerium rät: zu Hause bleiben

Das Brandenburger Innenministerium empfahl den Bürgern, möglichst zu Hause zu bleiben. „Schneefall, der gebietsweise auch kräftiger ausfallen kann, soll von mäßigem bis strengem Frost begleitet werden“, sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister am Freitag auf Anfrage. Daher sei zum Ende des Wochenendes und Anfang der kommenden Woche vor allem mit Glätte zu rechnen. „Um Unfälle zu vermeiden, ist es daher empfehlenswert, auf nicht notwendige Fahrten und Gänge zu verzichten und möglichst zu Hause zu bleiben“, sagte Burmeister.

Brandenburgs Feuerwehren und Leitstellen seien vollständig einsatzbereit und auf eventuelle Extremwetterlagen eingestellt, erklärte der Sprecher. Bei Bedarf könnten jederzeit Maßnahmen des Katastrophenschutzes über das Koordinierungszentrum im Innenministerium geleitet werden. „Momentan besteht dieser Bedarf aber nicht und wird auch für die kommenden Tage nicht angenommen“, betonte Burmeister.

Wetter in Berlin: Wetterdienst rechnet mit bis zu 20 Zentimetern Schnee

„Ab Wochenbeginn bis mindestens Donnerstag bekommen wir sehr kaltes Winterwetter“, sagt Petra Gebauer vom Institut für Meteorologie der Freien Universität, „mit maximal minus 5 Grad, nachts bis zu minus 10 Grad. Beim Aufklaren über den Schneeflächen kann es örtlich sogar bis zu minus 20 Grad gehen.“ Das bedeutet, dass der Schnee auch liegen bleibt. Was die erwartete Menge vom kommenden Wochenende betrifft, ist Gebauer allerdings skeptisch: „30 Zentimeter halte ich für unwahrscheinlich, wahrscheinlich sind erneut zehn Zentimeter, maximal 15 bis 20 an einigen Stellen.“ Die genaue Lage der erwarteten Luftmassengrenze könne jedoch noch nicht vorhergesagt werden, dementsprechend herrsche auch Unsicherheit über die Schneedosis.

Hintergrund des für die Region ungewöhnlichen Wetters sind die eisige Luft des Hochdruckgebiets „Gisela“ aus Skandinavien und die milde des Tiefdruckgebiets „Tristan“ vom Mittelmeer her, durch die sich über Deutschland die Luftmassengrenze zwischen sehr kalter Luft im Norden und feucht-warmer Luft im Süden verschärft. So entsteht eine regelrechte Wetterschneise, immer größer werdende Temperaturunterschiede prallen quer über dem Land aufeinander. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bekommt der Süden dadurch frühlingshaftes Wetter mit Sonne und bis zu 13 Grad.

Die Frostgrenze soll laut momentanem Stand in etwa vom Emsland über das Ruhrgebiet und den Harz bis nach Sachsen verlaufen. Für Gebiete nördlich und östlich dieser Linie bedeutet das Schnee, Wind, Frost, gefrierender Regen sowie glatte Straßen und geplatzte Rohre.

Wetter in Berlin: BSR ist auf den Temperatursturz vorbereitet

Es werden also voraussichtlich anstrengende Tage für die Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR), immerhin haben sie insgesamt 10.900 Arbeitskilometer an Fahrbahnen und 58.000 Fußgängerüberwege eis- und schneefrei zu halten. Für diese Aufgaben stehen den rund 2200 Beschäftigten des BSR-Winterdienstes 540 Räum- und Streufahrzeuge sowie rund 13.000 Tonnen Salz, 2000 Kubikmeter Sole und 5000 Tonnen Splitt zur Verfügung. „Natürlich erlauben es uns unsere Verträge aber, im Bedarfsfall Streugut schnell nachliefern zu lassen“, sagt BSR-Sprecherin Sabine Thümler. Obwohl in Berlin zuletzt eher milde Winter vorherrschten, sei man gut auf den Temperatursturz vorbereitet. „Unbemerkt von den meisten Bürgerinnen und Bürgern haben unsere Teams schon seit Wochen in den frühen Morgenstunden Winterdienst verrichtet, um mit der gefrierenden Nässe fertig zu werden“, so Thümler, „danach ging es dann gleich mit der Straßenreinigung weiter. Wir sind also erprobt.“

Am Wochenende sind daher wie an allen sieben Tagen der Woche genug Kräfte der BSR im Einsatz. Zusätzlich zum normalen Schichtdienst befindet sich aber auch noch Personal in Rufbereitschaft, je nachdem wie sich die Wetterlage entwickeln sollte. „Diese Flexibilität ist wichtig, da auch die Meteorologen noch nicht genau wissen, wie sich die Schneefront regional auswirkt und welche Teile Berlins wie stark betroffen sind“, sagt Thümler, „dazu ist die Stadt einfach zu groß.“

Schnee und Eis in Berlin: Mehr Anfragen bei privaten Winterdiensten

Dass Schnee und Eis im Anmarsch sind, wissen natürlich auch die privaten Winterdienste Berlins. Und sie merken es auch. „Es kommen deutlich mehr Kundenanfragen rein, die kurzfristig vor dem Wochenende noch einen Vertrag abschließen wollen“, sagt etwa Johannes Plückhahn von der „Schnee- und Eisbeseitigung im Norden GmbH“ aus Wittenau, „wir sind schon gut ausgelastet, versuchen aber, noch alle in unseren Routen unterzubekommen.“ An der Kapazitätsgrenze arbeite man jedoch nicht. „Wir sind sehr gut vorbereitet“, so Plückhahn, „der Schnee kommt ja auch nicht ganz plötzlich.“

Eine ganz andere Sicht auf die angekündigten starken Schneefälle hat Daniel Djuzel vom „Blauschnee Winterdienst Berlin.“ Zusammen mit drei Mitarbeitern fährt er Einsätze insbesondere in Lankwitz, Lichterfelde und Marienfelde. „Für mich sind diese Winter-Berichte reine Panikmache“, so Djuzel, „die meisten Wetterdienste gehen von zwölf Zentimetern Schnee von Sonntagnacht bis Montagmittag aus.“ Da von einem Chaos zu sprechen, verhöhne Menschen, die echte Winter wie den von 1978/79 mitbekommen hätten: „Ich bin mir sicher, dass es nicht so schlimm wird und wir das wie immer hinkriegen.“

Wetter in Berlin: Das ist die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes

Freitag, 5. Februar 2020: Am Vormittag noch Frost und Glätte. Dabei stark bewölkt, südlich von Berlin zu Beginn hochnebelartig bedeckt. Am Nachmittag und Abend zwischen Prignitz, Fläming und Niederlausitz hin und wieder etwas Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte am frühen Nachmittag von Nord nach Süd zwischen 0 und +4 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Sonnabend vom Ruppiner Land über die Uckermark bis zum nördlichen Spreewald wolkig und niederschlagsfrei. Sonst stark bewölkt bis bedeckt mit etwas Schnee. Glätte. Tiefsttemperatur von Nord nach Süd zwischen -6 und -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind.

Am Vormittag noch Frost und Glätte. Dabei stark bewölkt, südlich von Berlin zu Beginn hochnebelartig bedeckt. Am Nachmittag und Abend zwischen Prignitz, Fläming und Niederlausitz hin und wieder etwas Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte am frühen Nachmittag von Nord nach Süd zwischen 0 und +4 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Sonnabend vom Ruppiner Land über die Uckermark bis zum nördlichen Spreewald wolkig und niederschlagsfrei. Sonst stark bewölkt bis bedeckt mit etwas Schnee. Glätte. Tiefsttemperatur von Nord nach Süd zwischen -6 und -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Ostwind. Sonnabend, 6. Februar 2020: Zunächst von Nordosten her fast überall Auflockerungen, dabei trocken. Nur im Fläming bis zum Abend dichte Wolken. Höchstwerte bei -2 bis 0 Grad. Mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Sonntag von Südwesten zunehmend dichte Wolken mit Schneefall und Glättegefahr. In der Nordosthälfte noch größere Wolkenlücken, dort niederschlagsfrei. Mäßiger bis frischer Ostwind mit Windböen. Verbreitet mäßiger Frost zwischen -5 und -10 Grad.

Zunächst von Nordosten her fast überall Auflockerungen, dabei trocken. Nur im Fläming bis zum Abend dichte Wolken. Höchstwerte bei -2 bis 0 Grad. Mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Sonntag von Südwesten zunehmend dichte Wolken mit Schneefall und Glättegefahr. In der Nordosthälfte noch größere Wolkenlücken, dort niederschlagsfrei. Mäßiger bis frischer Ostwind mit Windböen. Verbreitet mäßiger Frost zwischen -5 und -10 Grad. Sonntag, 7. Februar 2020: Dichte Wolken und immer wieder Schneefall. Zwischen Prignitz und Uckermark noch längere Zeit aufgelockert bewölkt, dort niederschlagsfrei. Verbreitet Dauerfrost bei -5 bis -8 Grad. Im frischem Ost- bis Nordostwind gefühlt deutlich kälter. Windböen, teils stürmische Böen mit Schneeverwehungen. In der Nacht zum Montag stark bewölkt mit leichtem Schneefall. Mäßiger bis strenger Frost zwischen -8 und -12 Grad. Allmählich nachlassender Nordostwind.

Dichte Wolken und immer wieder Schneefall. Zwischen Prignitz und Uckermark noch längere Zeit aufgelockert bewölkt, dort niederschlagsfrei. Verbreitet Dauerfrost bei -5 bis -8 Grad. Im frischem Ost- bis Nordostwind gefühlt deutlich kälter. Windböen, teils stürmische Böen mit Schneeverwehungen. In der Nacht zum Montag stark bewölkt mit leichtem Schneefall. Mäßiger bis strenger Frost zwischen -8 und -12 Grad. Allmählich nachlassender Nordostwind. Montag, 8. Februar 2020: Zunächst stark bewölkt, im Tagesverlauf bevorzugt im Nordosten Auflockerungen, in Südbrandenburg bedeckt und zeitweise leichter Schneefall. Weiterhin Dauerfrost zwischen -5 und -8 Grad. Mäßiger, später schwacher Wind um Nordost. In der Nacht zum Dienstag meist stark bewölkt, gelegentlich etwas Schnee. Überall strenger Frost zwischen -10 und -14 Grad. Schwacher Nordostwind.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) finden Sie auch auf den DWD-Seiten.

Schnee, Eis und Kälte in Berlin: Recht ungewöhnliche Wetterlage für einen Februar

Das Wetterphänomen mit Wind, Schnee und Kälte sei für den Februar recht ungewöhnlich. Zwar habe es auch im Februar 2018 Temperaturen mit bis zu minus 12 Grad gegeben - aber nach DWD-Angaben nicht mit Schneefall und Wind.

Im Februar gebe es eigentlich eher wenig Niederschlag, sagte Rudolph. Nun träfen verschiedene Luftmassen aufeinander, das löse Schneefall und Wind aus. Im Februar vergangenen Jahres lagen die Tiefstwerte bei minus 0,5 Grad.

Polizei warnt vor dem Betreten der Eisflächen

Die Polizei in Brandenburg warnt davor, die Eisflächen zu betreten. Trotz der zurückliegenden Frosttage sei noch nirgendwo eine tragende Eisfläche vorhanden, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West, Joachim Pötschke. "Wer zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle betritt, gefährdet sich und andere!"

"Oftmals trügt der Schein! Trotz geschlossener Eisdecke auf Seen, Flüssen und Kanälen gibt es keine Garantie für ein sicheres Betreten!", so Pötschke. Die Stärke des Eises werde durch viele Faktoren bestimmt, wie beispielsweise Fließgeschwindigkeit, einfließende Abwässer, die Schifffahrt oder Schnee. Auch könnten Strudel vom Gewässergrund wärmeres Wasser nach oben transportieren und dadurch das Eis dünn halten, diese Stellen seien nicht zu erkennen. Die Wasserschutzpolizei rät daher grundsätzlich davon ab, zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle zu betreten.

Das Wetter für Berlin und die Welt - immer aktuell

Faszinierend: Eis und Schnee auf dem Michigan-See Faszinierend: Eis und Schnee auf dem Michigan-See