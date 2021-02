Berlin und Brandeburg: Viel Schnee und Dauerfrost ab dem Wochenende

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Autos sind in Berlin-Mitte vom Schnee bedeckt.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

Das gab es lange nicht mehr: Schnee in Berlin.

In Berlin und Brandenburg soll es am Wochenende wieder kräftig schneien. Die Temperaturen sinken auf eisige Minusgrade.

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Der Schnee kommt nach Berlin zurück - Es wird eisig

Berlin/Potsdam. Schmuddelwetter erwartet die Berliner und Brandenburger am Donnerstag in der Region. Doch am Wochenende gibt es dann wieder genug Schnee zum Rodeln und Schneemannbauen.

Zum Wochenende drohen in ganz Deutschland jede Menge Schnee, massive Verwehungen und sogar Hochwasser. Es könnte zu Unwettern kommen, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Dabei bestehen große Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland.

So ist das Wetter am Donnerstag in Berlin und Brandenburg

Der Donnerstag wird dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wolkig, zeitweise kann es regnen. Von der Prignitz bis zur Uckermark und zum Oderbruch kann es auch Schneeregen oder Schnee geben. Dazu werden Temperaturen zwischen einem und sieben Grad (über Null) erwartet.

Das Satellitenbild des DWD zeigt eine dichte Wolkendecke über Nordeuropa. Es soll kräftig schneien.

Foto: DWD

So wird der Freitag in der Region - Es kann glatt werden

In der Nacht zu Freitag wird es der Prognose zufolge bis zu minus ein Grad kalt. Auch glatt könnte es werden. Der Freitag ist laut Vorhersage wie der Donnerstag überwiegend bewölkt; bei bis zu sechs Grad. Lokal kommt Schneegriesel vom Himmel.

So wird das Wetter am Wochenende - eisiger Dauerfrost und viel Schnee

Spätestens ab Samstagabend gibt es in Berlin und Brandenburg Schnee und Schneeregen, sagte ein Sprecher vom DWD. "Man muss mit einer Schneedecke und Glätte rechnen." Es werden frostige Höchsttemperaturen bei minus zwei bis minus fünf Grad in der Prignitz und der Uckermark erwartet.

Für Norddeutschland sagt der DWD für Samstag und Sonntag anhaltende und kräftige Schneefälle voraus, 10 bis 20 cm in 24 Stunden. Bei kräftigem Ostwind kann es dort zu starken Schneeverwehungen kommen. Auch Glatteisregen sei möglich.

Die neue Woche startet eisig

Ab Montag ist es mit dem Schnee schon wieder vorbei. Aber es wird eisig kalt. Tagsüber liegen die Temperaturen bei etwa minus vier Grad, nachts sinken sie in Berlin und Brandenburg auf bis zu minus acht Grad.

Das Wetter für Berlin und die Welt - immer aktuell

Lesen Sie auch: Unsichere Wetterlage: Deutschland droht ein Schneesturm

Polizei warnt vor dem Betreten der Eisflächen

Die Polizei in Brandenburg warnt davor, die Eisflächen zu betreten. Trotz der zurückliegenden Frosttage sei noch nirgendwo eine tragende Eisfläche vorhanden, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West, Joachim Pötschke. "Wer zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle betritt, gefährdet sich und andere!"

"Oftmals trügt der Schein! Trotz geschlossener Eisdecke auf Seen, Flüssen und Kanälen gibt es keine Garantie für ein sicheres Betreten!", so Pötschke. Die Stärke des Eises werde durch viele Faktoren bestimmt, wie beispielsweise Fließgeschwindigkeit, einfließende Abwässer, die Schifffahrt oder Schnee. Auch könnten Strudel vom Gewässergrund wärmeres Wasser nach oben transportieren und dadurch das Eis dünn halten, diese Stellen seien nicht zu erkennen. Die Wasserschutzpolizei rät daher grundsätzlich davon ab, zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle zu betreten.

Faszinierend: Eis und Schnee auf dem Michigan-See Faszinierend: Eis und Schnee auf dem Michigan-See