BVG: Vordereinstieg bei Bussen bleibt weiter zu

Seit Mitte März 2020 ist der Einstieg an der vorderen Bustür bei der BVG gesperrt.

Berlin. Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können auch weiterhin nicht vorne in die Busse einsteigen. Zwar sind mittlerweile viele der Fahrzeuge mit den neuen Glasscheiben an der Fahrerkabine ausgestattet, die Türen blieben vorerst jedoch auch weiterhin zu, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. „Wenn wir sagen, wir öffnen die Vordertür, dann müssen wir das bei allen Bussen auf der Linie oder im Netz machen.“ Ein hin und her, je nachdem welcher Bus vorfahre, wolle man gerade Sehbehinderten ersparen, die zuvor wissen müssten, worauf sie sich einzustellen hätten.