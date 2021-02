Drei Wohnhäuser in Köpenick bleiben gesperrt

In Berlin-Köpenick haben am Sonntagabend Bewohner von 18 Häusern ihre Wohnungen verlassen müssen, nachdem eine angrenzende Baugrube mit Wasser vollgelaufen war.

Nach der Evakuierung von 18 Häusern wegen eines Bau-Desasters in Köpenick können 75 Bewohner weiter nicht in ihre Wohnungen zurück.

Nach der Evakuierung von 18 Gebäuden wegen eines Bau-Desasters in Köpenick können 75 Bewohner weiterhin nicht in ihre Wohnungen zurück. Das Haus mit der Nummer 12 sei aber wieder freigegeben, teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick mit. 13 Personen konnten deshalb am Mittwoch ihre Wohnungen wieder beziehen. Ab Donnerstag sollen laut einer Sprecherin weitere 31 Bewohner in zwei weitere Gebäude zurückkehren dürfen. Damit bleiben drei Häuser gesperrt.